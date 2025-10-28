Juve, Tacchinardi: "Serve un elettroshock. La squadra vista con la Lazio..."
RASSEGNA STAMPA - Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, intervistato da La Repubblica ha espresso la sua perplessità sul momento di grande difficoltà dei bianconeri, reduci dalle sconfitte contro Como, Real Madrid e Lazio e dall'esonero di Tudor. Ecco di seguito le sue parole:
"In caduta libera. Pesante. Manca di identità e di gioco. La squadra vista con la Lazio è da sesto-decimo posto. Qui ballano soldi, prestigio e storia. Non serve una scossa, serve un elettroshock".
La Juve si può ancora salvare? Tacchinardi ha i suoi dubbi, ma nulla è ancora perduto del tutto: "Dipende da come reagiranno i giocatori e quanto daranno al nuovo allenatore. Con la Lazio alcuni sono spariti dal campo. Se invece la Juventus è quella delle prime partite si può riprendere. Ma deve pedalare".