Lazio, stagione decisiva per Rovella: in ballo c'è anche la Nazionale

RASSEGNA STAMPA - Diversi i ballottaggi che Sarri è chiamato a sciogliere in vista della sfida col Como che segnerà il debutto della Lazio nella nuova stagione di Serie A, ma uno sembra essere già risolto. Sarà Rovella il perno del centrocampo. Negli ultimi giorni, spiega la Gazzetta dello Sport, è passato in vantaggio su Cataldi che resta però in corsa e sarà sicuramente utilizzato nel corso della stagione.

Per l’ex Monza è un’occasione, questa sarà per lui una stagione cruciale per la carriera. I primi due anni in biancoceleste lo hanno visto crescere e la convocazione in Nazionale ne è stata la prova, ora però è chiamato a il salto definitivo. Riuscire a avere un rendimento di alto livello lo aiuterà anche in chiave azzurra, con Spalletti è entrato nel giro e dovrà confermarsi anche con Gattuso. Quest’ultimo, nei giorni scorsi durante la visita a Formello, ha avuto modo di parlare anche col centrocampista rinnovandogli la sua stima e il suo interesse. Parole che lasciano pensare a una convocazione in vista degli impegni dell’Italia a settembre, decisivi per la qualificazione al Mondiale.

