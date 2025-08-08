Lazio, Gattuso a Formello: ecco gli osservati speciali per la chiamata azzurra

RASSEGNA STAMPA - Rino Gattuso sta facendo un tour dei centri sportivi delle varie squadre di Serie A e nelle scorse ore è stato il turno della Lazio, che ha accolto il ct e il suo staff a Formello. Il tecnico azzurro è chiamato al difficile obiettivo di centrare i Mondiali 2026 e avrà bisogno dei migliori, indipendentemente dall'età.

Come racconta il Corriere dello Sport, Gattuso è arrivato a Formello intorno alle 16, incontrando in privato Sarri nel suo ufficio prima di seguire l’allenamento dalla panchina. Rovella è sicuro della convocazione, così come Zaccagni, che avrà un ruolo centrale nella nuova squadra azzurra, e potrebbe esserci qualche chance anche per Romagnoli, sebbene non nell’immediato a causa di una squalifica. Cancellieri sarà monitorato, ma deve ancora esplodere, mentre Provedel dovrà riconquistare il posto da titolare alla Lazio battendo la concorrenza di Mandas.

