Lazio, il ritorno di Cataldi: da esubero a vicecapitano, riparte la sua sfida

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è, insieme a Cancellieri, uno dei “nuovi acquisti” della Lazio. Il romano è tornato rigenerato dal prestito alla Fiorentina, sotto la guida di Palladino si è ritagliato uno spazio importante trovando così continuità. Ha dimostrato di essere affidabile anche lontano dalla Capitale, un punto in più che ha aumentato il livello della sua personalità. Ora è tornato a Formello, consapevole che niente e nessuno gli regalerà nulla e dunque, più determinato che mai a prendersi un posto nell’undici di Sarri.

Il titolare, almeno in partenza, dovrebbe essere Rovella che al momento è avanti nelle gerarchie e così il centrocampista dovrà inseguire come accaduto già altre volte. Dalla sua, sottolinea il Corriere dello Sport, ha la certezza di conoscere a memoria il calcio del tecnico toscano. La stagione si prospetta lunga e logorante, sarà impossibile prescindere da chi garantisce equilibrio e esperienza. A questo si aggiunge la lazialità, Cataldi sa il valore della maglia che indossa e torna anche con un valore specifico nello spogliatoio. Scelto come vice capitano alle spalle di Zaccagni. Dovrà farsi trovare pronto in ogni occasione, giocarsi le sue carte per non essere solo la riserva di lusso.

