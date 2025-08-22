Lazio, niente conferenza stampa di Sarri prima del Como: i dettagli
Riparte il campionato. Manca sempre meno al giorno dell'esordio in Serie A della Lazio in casa del Como, in programma domenica 24 agosto alle 18:30. Prima della partita, però, il tecnico biancoceleste non interverrà in conferenza stampa. Non ci saranno quindi dichiarazioni a ridosso della gara, ma solo al termine dei novanta minuti al Sinigaglia.
