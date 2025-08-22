Bologna, Immobile scalda i motori per il 'derby' contro la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non poteva che essere l’Olimpico il teatro dell’esordio di Ciro Immobile che, dopo un anno, è pronto a tornare in Serie A.

L’ex bomber della Lazio scalda i motori: vuole mettere subito il timbro con la maglia del Bologna e, soprattutto, vuole farlo in quella che è stata casa sua dal 2016 al 2024 e contro un avversario che gli ricorda i tanti derby passati.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la sfida contro la Roma alla prima giornata ha caricato l’attaccante. L’ultimo suo gol contro i giallorossi risale al 2021, l’anno del Covid, e quindi la voglia di Immobile di tornare a segnare, questa volta in uno stadio gremito, cresce di giorno in giorno.

La pre season ha dimostrato che Immobile è senza dubbio il più in forma del reparto offensivo del Bologna e che, per giocatori come Ciro, l’età è forse solo un numero.

