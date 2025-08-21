Corino spiega: "È una Lazio diversa! Castellanos meglio di Dia, e Gila..."

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex difensore biancoceleste Luigi Corino, che ha parlato della Lazio, del lavoro di Sarri e della prima giornata di campionato contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sarri? Si sta mettendo a disposizione del gruppo, la sua prima Lazio era diversa. Sta curando tanto la fase di non possesso, in questo lui è un maestro. Stiamo vedendo una squadra diversa, più attenta. Con Baroni era un altro tipo di gioco, più offensivo. Adesso ci sono giocatori che in contropiede possono fare male agli avversari".

“Gila? Per me è il miglior difensore che abbiamo. Provstgaard invece deve crescere, voglio vederlo alla prova. Mi sono fatto un’idea di questo ragazzo: conoscendo il mister può avere dei vantaggi. Mi auguro che possa fare bene domenica. Secondo me Castellanos ha qualcosa in più di Dia, mi piace di più. Deve giocare. È un dato di fatto che nelle squadre di Sarri gli esterni segnano di più, ci ricordiamo per esempio del Napoli di Insigne e Callejon. I centravanti della Lazio per adesso non sono un problema, il calcio d’agosto lascia il tempo che trova".

“Como? È una buona squadra, ha giocatori di prospettiva importanti. Ha una proprietà di livello, ha fatto tantissimi acquisti. Fabregas è un grande allenatore, per diventare forte deve dimostrarlo quest’anno. Alla Lazio può creare dei problemi. Bisogna stare attenti a non subire subito gol".

