Lazio, Petrucci (Sky): "Tante defezioni a Como. Sponsor? La società sta..."

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha parlato della situazione attuale in casa Lazio prima dell'esordio in campionato contro il Como. Di seguito le sue parole: "Per l'estate che ha avuto la Lazio la prima giornata dirà già tanto, nonostante sia calcio estivo. La squadra a Como ci arriva bene, con consapevolezza e determinazione. C'è però anche qualche defezione, soprattutto tra i titolari, ma dei segnali incoraggianti dalle amichevoli sono arrivati".

"Il centrocampo di domenica sarà sicuramente quello con Rovella, Guendouzi e Dele Bashiru, ma aspetterei a definirlo come tridente titolare della stagione. Cataldi ha fatto un ottimo precampionato e si è alternato spesso a Rovella. Sponsor? So che ci sono diverse trattative e che la cifra balla intorno ai 6-7 milioni. L'ideale per la Lazio sarebbe di avere della liquidità. Per la società ormai la ricerca dello sponsor non è un'opzione ma una necessità, è questo l'ordine delle idee".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.