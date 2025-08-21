Cronache di Spogliatoio | Lazio snobbata per la corsa all'Europa: le griglie

Mancano pochi giorni all'inizio della Serie A. Come finirà la stagione 2025/2026? I pronostici già sono partiti. Anche la redazione di Cronache di Spogliatoio si sono esposti, tentando la sorte per indovinare le prime posizioni del prossimo campionato tra Scudetto, Champions, Europa e Conference League.

Tra gli 11 'Talent' di Cronache, in molti prevedono un exploit del Como di Fabregas, ma la vera (non) notizia è l'esclusione della Lazio dalla lotta all'Europa. Solo Stefano Ferrè e Cosimo Bortolotti hanno posizionato gli uomini di Sarri tra le prime sette. Ecco di seguito le griglie di tutti gli opinionisti:

Riccardo Trevisani - Scudetto: Napoli | Champions League: Inter, Milan, Juventus | Europa: Roma, Bologna, Fiorentina

Stefano Ferrè - Scudetto: Inter | Champions League: Napoli, Juventus, Milan | Europa: Roma, Fiorentina, Lazio

Giuseppe Pastore - Scudetto: Milan | Champions League: Napoli, Inter, Roma/Como | Europa: Roma/Como, Juventus, Fiorentina

Carlo Pellegatti - Scudetto: Milan | Champions League: Napoli, Inter, Roma | Europa: Juventus, Fiorentina, Bologna

Marco Cattaneo - Scudetto: Napoli | Champions League: Inter, Milan, Juventus | Europa: Roma, Bologna, Fiorentina

Fernando Siani - Scudetto: Napoli | Champions League: Inter, Milan, Roma | Europa: Juventus, Fiorentina, Como

Emanuele Corazzi - Scudetto: Napoli | Champions League: Milan, Inter, Roma | Europa: Juventus, Como, Bologna

Fabrizio Biasin - Scudetto: Milan | Champions League: Inter, Napoli, Juventus/Como| Europa: Juventus,/Como, Roma, Fiorentina

Cosimo Bartoloni - Scudetto: Napoli | Champions League: Milan, Juventus, Inter | Europa: Roma, Fiorentina, Bologna

Samuele Ragusa - Scudetto: Milan | Champions League: Napoli, Juventus, Inter | Europa: Roma, Fiorentina, Como

Giovanni Barsotti - Scudetto: Napoli | Champions League: Inter, Milan, Juventus | Europa: Roma, Lazio, Fiorentina

