Lazio, dalla porta all'attacco: tutti i ballottaggi aperti in vista del Como

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a scendere in campo per l’esordio con il Como ma i nodi da sciogliere sono ancora diversi per mister Sarri.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i ballottaggi sono ancora aperti e, con molta probabilità, si riproporranno anche nel corso della stagione. Il primo è quello che riguarda la porta tra Provedel e Mandas con il primo in vantaggio con il secondo. Fino all’amichevole contro il Rieti Sarri non aveva ancora comunicato la scelta per Como anche se Provedel va verso la titolarità. Il ritorno del tecnico toscano l’ha caricato anche se l’idea è quella di alternarlo con Mandas garantendo un minutaggio simile a entrambi nonostante la stagione senza Coppe.

L’altro ballottaggio è quello di riguarda Marusic e Lazzari: Sarri ha solo due centrali, Gila e Provstgaard, che saranno i titolari a Como vista la squalifica di Romagnoli, l’infortunio di Patric e Gigot sul mercato. Marusic servirà da centrale almeno fino alla sosta con Tavares che invece prenderà il posto a sinistra.

Anche a centrocampo la sfida tra Cataldi e Rovella è più aperta che mai. Sarri ha molta stima di Cataldi e punta a farli giocare entrambi. Infine l’attacco con Castellanos da un lato e Dia dall’altro con quest’ultimo pronto a sfruttare un precampionato incerto del Taty. A sinistra ci sarà Zaccagni mentre Pedro sarà il jolly a destra o come sostituto del capitano. Al momento per Noslin solo panchina con il futuro ancora incerto almeno fino alla fine del mercato.

