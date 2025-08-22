Lazio, sei tra le più ciniche della Serie A: il dato sugli ultimi 10 anni

La Lazio negli ultimi dieci anni di Serie A si è confermata come una delle squadre migliori per cinismo. Stando ai dati Transfermarkt, ripresi da News.Superscommesse.it, la squadra biancoceleste è la seconda per quota realizzativa. Su 3.700 tiri nello specchio nelle ultime dieci stagioni, infatti, la Lazio ha trovato la via del gol 658 volte, con una percentuale realizzativa del 17.78%, la seconda migliore del campionato. Solo l'Atalanta, infatti, è riuscita a far meglio con un 17.90% derivante dai 706 gol segnati su 3.944 tentativi in porta.

A chiudere il podio, invece, è l'Inter con 4.156 conclusioni tra i pali e 738 gol (17.75%). Sorprende il piazzamento del Milan, in terzultima posizione (15.31%), preceduto dalla Fiorentina quartultima (15.55%). La Roma (16.70%), invece, si piazza sesta su undici squadre (le uniche ad aver partecipato a tutti e dieci gli ultimi campionati di Serie A), dietro a Napoli (17.12%) e Juve (17.30%).

