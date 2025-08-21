Filippo Bisciglia: "La Lazio, Temptation Island e il tifo in tv. Vi racconto tutto"

RASSEGNA STAMPA - Il conduttore televisivo Filippo Bisciglia, particolarmente noto grazie a Temptation Island e grande tifoso biancoceleste, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Durante la stessa, Bisciglia ha parlato molto di Lazio: dalla nascita della sua passione fino alle problematiche dell'essere laziale nel mondo dello spettacolo, fino a un simpatico siparietto su Lotito.

La passione per la Lazio nasce tra amici e famiglia: "Sono cresciuto in un palazzo fatto di soli tifosi biancocelesti. Guardavamo le partite tutti insieme sul divano. Da bambino andai perfino a Napoli con papà a vedere lo spareggio col Campobasso per non andare in C". Poi sul presidente: "Se porterei Lotito al falò di confronto con i tifosi? Dispiace ovviamente per il blocco del mercato e per gli ultimi campionati non esaltanti, ma apprezzo che i laziali, nel bene e nel male, abbiano in Lotito un punto di riferimento. Altri tifosi non sanno nemmeno a chi riferirsi. I loro club sono in mano a fondi, fantasmi. Non farei a cambio".

A Bisciglia piace molto il derby e il clima competitivo che c'è a Roma: "Ho molti amici romanisti. Con loro ci provochiamo, ci stuzzichiamo. Ma al derby andiamo allo stadio insieme, dividendoci solo all'ingresso. A volte però, purtroppo, la rivalità sconfina in violenza. Una volta, all'ingresso dello stadio, alcuni tifosi mi stavano per aggredire: si fermarono quando uno mi riconobbe. Non so cosa sarebbe successo altrimenti".

Poi sull'ipotetica problematica dell'essere laziali nel mondo dello spettacolo, il conduttore televisivo confessa che secondo lui nascondere la propria fede calcistica non ha senso. Nell'ultima edizione di Temptation Island ha palesato la sua lazialità. "Nessuno mi ha detto nulla" ha ammesso, pur essendoci diversi autori romanisti nel programma.

Poi sul concorrente Valerio Ciaffaroni, anche lui laziale: "Ho a cuore tutti i concorrenti. La sua storia, col nonno che è venuto a mancare allo stadio durante la finale di Coppa Italia del 2019 vinta contro l'Atalanta, mi ha colpito. Sono contento che grazie a lui sono riuscito a dire "Forza Lazio sempre" davanti a tutti".

