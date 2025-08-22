Lazio, attaccanti sempre a segno all'esordio: ora tocca al Taty e a Dia

RASSEGNA STAMPA - Il conto alla rovescia è finito e in casa Lazio si scaldano i motori in vista della nuova stagione che, per i biancocelesti, coinciderà con l’esordio a Como.

Occhi puntati, soprattutto, sul Taty Castellanos e Dia a secco in questa pre-season e chiamati a proseguire un trend che la Lazio porta avanti da più di un decennio. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero negli ultimi 11 anni, e in 28 degli ultimi 33, il centravanti della Lazio è sempre andato a segno al debutto stagionale. È accaduto a Klose nel 2014, a Keita nel playoff contro il Leverkusen così come a Immobile che per ben 8 volte di fila andò in gol alla prima stagionale. Un trend che ha radici lontane se si considera che si è verificato ininterrottamente anche dal 1998 al 2006: Salas, Inzaghi e Crespo passando per Corradi e Rocchi fino a Di Canio. Centravanti a segno alla prima anche riavvolgendo il nastro e tornando agli anni ’90 con Signori e Casiraghi.

Insomma Dia e Castellanos hanno un compito importante e mister Sarri, in questo senso, potrà affidarsi anche al buon trend che i due hanno contro il Como. Nella passata stagione nelle due sfide contro i lariani il Taty ha collezionato 2 reti e Dia 2 assist e un gol nella gara di ritorno. Non solo, nelle 27 gare in cui i due attaccanti sono andati in gol la Lazio ha subito solo un ko, contro il Parma, collezionando poi 22 vittorie e 4 pareggi.

