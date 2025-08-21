Lazio, parcheggi Olimpico: tutte le info sulla vendita libera
La Lazio ha reso note le modalità della vendita dei parcheggi dello Stadio Olimpico, per le partite casalinghe della squadra di Maurizio Sarri, fornendo tutte le info necessarie per potervi accedere.
"La S.S. Lazio comunica la vendita libera dei parcheggi stadio dalle ore 16:00 di venerdi 22 agosto fino ad esaurimento posti, solo nella modalità online.
Durante la procedura di acquisto, sarà necessario:
- caricare la copia del segnaposto che certifica il possesso dell’abbonamento della stagione 2025-26;
- nello spazio “inserire il codice dello scorso anno” scrivere nuova richiesta.
L’invio dei parcheggi sarà effettuato solo nei giorni lavorativi".
