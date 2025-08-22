Lazio, i tifosi fanno la storia: il dato definitivo sugli abbonamenti
La campagna abbonamenti si è conclusa. La Lazio di Maurizio Sarri la prossima stagione avrà al suo fianco 29.163 tifosi che hanno deciso di giurare amore incondizionato ai colori biancocelesti. Al termine di una delle estati più complicate degli ultimi 21 anni, il popolo laziale stabilisce il secondo miglior dato dell'era Lotito, scalzando i 29.036 della passata stagione.
#AvantiLazio pic.twitter.com/YPEn8TMLT9— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 21, 2025
