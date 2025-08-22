Gregucci: "Il tifoso della Lazio è unico. Sarri, Zaccagni e Castellanos: vi spiego"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

RASSEGNA STAMPA - "La Lazio ha un vantaggio: partire a fari non spenti, spentissimi. Tutti i commentatori ci vedono all’inferno, in un girone dantesco: questo deve rappresentare una spinta per la squadra, che invece ha dei valori e lo ha dimostrato lo scorso anno", ha esordito così ai taccuini de La Repubblica l'ex difensore biancoceleste Angelo Gregucci. Per lui la posizione della Lazio si attesta intorno al sesto-settimo posto, più giù invece sarebbe una delusione. In panchina però è tornato Sarri: "È stata una grande mossa. Lui ha esperienza, è motivato dall’anno e mezzo di stop e soprattutto conosce benissimo la squadra e l’ambiente". Secondo Gregucci il tecnico ha un vantaggio, ovvero quello di poter giocare solo una volta a settimana: "Anche se il blocco del mercato ha fatto male all’immagine e alla reputazione della società", ha spiegato.

A livello di singoli, invece, l'ex difensore ha parlato di Gila - Provstgaard, che ha ritenuto "una coppia ben assortita, il danese sarà la grande novità della stagione laziale"; del portiere, con il ballottaggio tra Provedel e Mandas: "È un ruolo delicato, meglio che si faccia una scelta"; di Zaccagni: "È il giocatore migliore della Lazio. E adoro il suo senso di appartenenza: lui e Romagnoli considerano la maglia della Lazio una seconda pelle"; e del dualismo tra Castellanos e Dia: "Io li farei giocare insieme, anche modificando il modulo. Il Taty non è un cannoniere, ma a me piace: ha coraggio, tecnica, sa giocare per la squadra".

Infine una chiusura anche sulla campagna abbonamenti, chiusa con il dato record di 29.163 tessere vendute: "Il tifoso laziale è unico, nei momenti di difficoltà si lega ancora di più alla squadra. Io, che ho vissuto la stagione del “meno 9”, lo so bene: è questione di amore".

