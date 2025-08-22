Lazio, Ballotta: "Sarri ha un vantaggio. Su Mandas e Provedel..."

Ai microfoni di News.Superscommesse.it, è intervenuto l’ex portiere biancoceleste Marco Ballotta per fare il punto sulla squadra di Sarri tra le prospettive della stagione e sul dualismo tra Mandas e Provedel.

La Lazio, club in cui hai giocato quasi 100 partite, si trova ai nastri di partenza di una stagione senza calciomercato: che campionato può fare la squadra di Sarri?

“La stagione scorsa ha dato dei risultati, avendo la stessa squadra dell'anno scorso questi risultati potrebbero anche essere migliorati. Non ci saranno le coppe europee, è cambiato l'allenatore: ci sono le condizioni per migliorare. Poi, ovviamente, il fatto di non avere fatto mercato può essere un problema, ma l'avvento di Sarri è molto importante e darà motivazioni nuove alla squadra”.

Da portiere, cosa pensi del dualismo tra i pali per la porta biancoceleste? Preferisci Mandas o Provedel?

“Io credo che Provedel meriti il posto da titolare. L'anno scorso ha avuto una stagione un po' particolare, forse anche per motivi extra-calcio da quello che ho saputo, ma è un ottimo portiere che ha già fatto stagioni importanti. Mandas poi si è meritato il posto l'anno scorso, ma credo che l'italiano se lo riprenderà: peraltro è anche più bravo coi piedi, quindi più funzionale al gioco di Sarri. In ogni caso non valuto un portiere solo da come gioca coi piedi, io credo che lui dimostrerà che la scorsa stagione sia stata solo un momento negativo nel suo percorso”.

