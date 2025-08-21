Lazio, altra impennata sugli abbonamenti! Superata quota 29mila

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Continua a crescere il numero degli abbonati in quello che è il rush finale. Dopo aver superato quota 29mila tessere staccate, io tifosi biancocelesti hanno fatto anche meglio di dodici mesi fa quando erano stati 29036 gli abbonati. Ricordiamo che il totale di dodici mesi fa e i 30333, record dell'era Lotito fatto registrare nel 2023/24, si riferiscono alla chiusura definitivi della campagna abbonamenti dopo svariate riaperture. Il dato attuale, invece, è stato raggiunto in estate e assume i contorni di un vero atto d'amore visto quanto accaduto tra mercato bloccato e le altre vicessitudini. L'attuale stagione quindi è al secondo posto come numero di abbonati e, qualora la società decidesse di aprire un'ulteriore finestra, il record del 30333 potrebbe essere superato.

Il numero continua a crescere, anche a poche ore dal termine della vendita libera. La campagna abbonamenti della Lazio si chiuderà presto, alle 23:59 di oggi; intanto però il dato sulle tessere staccate è aumentato ancora. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è stata superata quota 29mila abbonati. È un risultato storico per l'era Lotito: l'anno scorso la cifra era di 29.036 (al secondo posto del podio), mentre nel 2023/24 era di 30.333.

