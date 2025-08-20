Lazio, Pellegrini cambia agenzia: Lotito pensa alla cessione solo se...

RASSEGNA STAMPA - Novità per Luca Pellegrini. A pochi giorni dalla fine del mercato, il terzino della Lazio ha cambiato agenzia. Ora non sarà più gestito dal team Raiola, ma dalla You First, come riportato da Il Corriere dello Sport. Si tratta della stessa scuderia che curava gli interessi di Luis Alberto; da non molto si è legata anche a Mandas attraverso il procuratore Tavano.

Nonostante la Lazio abbia bisogno di sfoltire la rosa in vista del mercato di gennaio, è difficile pensare a una cessione del difensore. Sulla fascia, infatti, è l'unico mancino oltre Tavares. Lotito può valutare un addio di Pellegrini solo per 4 milioni e senza partecipare al pagamento dell'ingaggio da 2,4 milioni di euro, come scrive lo stesso quotidiano. Quasi impossibile però che possano arrivare proposte di questo tipo da qui a settembre.

