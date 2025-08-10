Lazio, Zaccagni a LSC: "Siamo sulla strada giusta. Cancellieri? È maturato..."

La Lazio vince contro il Burnley per 0-1 grazie alla rete di Matteo Cancellieri. Nel post partita è intervenuto a Lazio Style Channel il capitano Mattia Zaccagni. Ecco di seguito le sue parole:

"Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l'aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol. Cancellieri? Lo abbiamo visto tutti maturato, sia caratterialmente sia sotto l'aspetto tecnico-tattico, siamo contenti di lui. Il rigore? Volevo calciarlo centrale e alzar la palla, ma va bene lo stesso. Abbiamo vinto, rimane alle spalle. Ledesma? Lui aveva un piede invidiabile, ci sarebbe servito in questa squadra (ride, ndr)".

Pubblicato il 9/08 alle 18.15