Lazio, Giordano: "Castellanos può diventare un grande giocatore, ma deve..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano, ha detto la sua sul Taty Castellanos e sulla competizione che quest'anno dovrà avere con Boulaye Dia, suo concorrente per un posto da titolare nella Lazio di Sarri.

“Reggere la competizione è ciò che ti fa diventare un grande giocatore. Per Castellanos è una stagione decisiva, segnare molti gol porterebbe in alto lui e la Lazio. L’anno scorso poteva sbagliare perché era da solo, quest’anno invece se commette qualche errore ha Dia che ne può approfittare dietro”.

