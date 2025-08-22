Lazio, c'è la data per la riapertura della campagna abbonamenti: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Un dato da record. Sono 29.163 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Lazio quest'estate. Si tratta del secondo numero più alto dell'era Lotito, dietro solo ai 30mila della stagione 2023/24. Nelle ultime ore c'è stata un'impennata che ha permesso di superare le tessere vendute lo scorso anno, con Baroni in panchina.
Ci sarà comunque modo però di fermare di nuovo il proprio posto allo stadio per tutti quelli che non sono riusciti a farlo per tempo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, la società "ha già preannunciato che la campagna sarà riaperta dopo il derby del 21 settembre", si legge. L'obiettivo sarà quello di stabilire il primato assoluto degli ultimi ventuno anni.
