Lazio, Lotito e Sarri guardano al futuro: l'indice è un rebus, ma dopo l'incontro...

RASSEGNA STAMPA - Un’estate “piatta” per la Lazio, senza movimenti sul mercato in entrata e pochissimi in uscita. I paletti imposti dalla Covisoc hanno bloccato i capitolini costringendo così Sarri a doversi ‘accontentare’ della rosa a disposizione. Il suo ritorno, sottolinea il Corriere dello Sport, si è trasformato in valore civile dopo aver scoperto la situazione ma il rapporto di fiducia col presidente Lotito è stato rinsaldato. I due, recentemente, sono stati a cena a Formello e insieme hanno guardato a gennaio. Il tecnico ha ottenuto le stesse garanzie che avrebbe avuto in questa finestra estiva di trasferimenti: ha carta bianca su cessioni e acquisti, deciderà chi potrà uscire e avrà l’ultima parola su chi arriverà.

Ogni mossa però, spiega il quotidiano, è condizionata dalla revisione dei conti che avverrà il 30 settembre. Gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali per quello che avverrà in inverno, il patron e Fabiani devono cercare di piazzare Gigot e gli esuberi (Basic, Kamenovic e Fares). I conti si faranno con gli incassi delle delle cessioni definitive o dei prestiti, con il risparmio degli ingaggi e i costi delle commissioni dovute ai procuratori, sono queste le voci che determinano l’indice del costo di lavoro allargato da cui dipende lo sblocco del mercato di gennaio. Le uscite di Casale e Tchaouna, essendo i pagamenti triennali, non bastano. Dei 21,5 milioni totali faranno cumulo solo le prime rate che ammontano a poco più di 2 milioni per il difensore e 5 per il francese. Aiuterebbe la chiusura di un un contratto con un main sponsor a cui Lotito sta lavorando, un incasso da almeno 5 milioni all’anno concorrerebbe ad avvicinare la soglia utile per sbloccare totalmente il mercato. Non ci sono cifre ufficiali per far sì che la società possa finalmente operare, ma se sarà a saldo zero (una cessione per un acquisto) si dovrà decidere se sacrificare un big o meno.

