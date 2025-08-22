Lazio, le campagne abbonamenti nell'era Lotito: la classifica
I tifosi della Lazio hanno dato una grande risposta, nonostante le difficoltà di un'estate con il mercato bloccato per il mancato rispetto dei tre parametri delle NOIF. Sono 29.136 gli abbonati che seguiranno la squadra di Sarri nelle 20 partite casalinghe (19 di campionato, più gli ottavi di Coppa Italia), il secondo miglior dato dell'era Lotito (in attesa di una potenziale seconda apertura della campagna abbonamenti) nei 21 anni anni di presidenza. Di seguito la classifica degli abbonamenti dal momento dell'arrivo del patron biancoceleste.
- 2016-2017: 6.000
- 2017-2018: 11.000
- 2010-2011: 12.877
- 2015-2016: 13.700
- 2006-2007: 14.809
- 2007-2008: 14.943
- 2014-2015: 17.400
- 2005-2006: 18.640
- 2019-2020: 19.700
- 2011-2012: 20.150
- 2012-2013: 20.484
- 2018-2019: 20.754
- 2021-2022: 21.600
- 2013-2014: 23.173
- 2008-2009: 25.060
- 2022-2023: 26.193
- 2009-2010: 27.334
- 2004-2005: 28.731
- 2024-2025: 29.036
- 2025-2026: 29.136
- 2023-2024: 30.333
*La stagione 2020/2021 non è in lista per via della pandemia Covid-19 e la conseguente chisura degli stadi.
Pubblicato il 21/08