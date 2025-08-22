Lazio e Caffè Moreno ancora insieme: rinnovata la partnership

Caffè Moreno è entusiasta di annunciare il rinnovo della partnership con la S.S. Lazio, consolidando una collaborazione che celebra due eccellenze italiane. Per il terzo anno consecutivo, Caffè MORENO sarà Official Partner della società biancoceleste. L'azienda ha annunciato con un post social il rinnovo della collaborazione in cui si legge: "insieme anche per la nuova stagione Siamo orgogliosi di riconfermarci Official Partner della Lazio, condividendo con la squadra la stessa passione, la stessa energia e gli stessi valori. Insieme, pronti a esultare per ogni vittoria".

Un accordo importante e ormai duraturo nel tempo tra le due aziende conl'inconfondibile gusto della miscela Moreno che accompagnerà la Lazio nei match casalinghi. Caffè MORENO, storico marchio della torrefazione napoletana, fondato negli anni ‘60 oggi è leader nella produzione di miscele per il canale HO.RE.CA. e nella produzione di caffè in cialde e capsule. Il marchio è consolidato ormai in tutta Italia, e in molti paesi esteri.

