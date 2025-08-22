Roma, Gasperini: "Pellegrini? Situazione chiara, il club non lo vuole rinnovare"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia dell'esordio in campionato della Roma contro il Bologna, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Tra le altre cose, il tecnico giallorosso si è soffermato sulla situazione legata a Lorenzo Pellegrini, che sembra essere ormai fuori dai piani della società.

"Abbiamo qualche soluzione, tra cui anche questa. Pellegrini sta recuperando, siamo vicini. Non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non capisco perché mi fate questa domanda. Evidentemente, la società non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini e lui vuole giocare per conquistarsi la Nazionale. Io chiarisco la situazione. Se lui trova una soluzione adeguata di andare via, la società sarà contenta. Sarà complicata, ma è tutto chiaro".

