Calciomercato Lazio | La Premier League piomba su Nuno Tavares: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Mercato bloccato: la Lazio non può fare acquisti. Si potrà lavorare solo sulle cessioni, senza nuovi sostituti. Per questo il presidente Lotito non ha intenzione di lasciar partire i suoi big, come per esempio Nuno Tavares. Da tempo lo seguono diverse squadre, in Europa e non solo. Aveva avuto delle richieste dall'Arabia Saudita, che poi non si sono concretizzate; anche in Serie A (Milan e Juventus) lo tengono d'occhio da mesi, così come in Premier League.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, il portoghese sarebbe finito nel mirino di Leeds e West Ham, che stanno monitorando attentamente la sua situazione. Pare che la Lazio abbia anche fissato il suo prezzo intorno ai 20-25 milioni di euro. Ma la sua partenza resta complicata vista la situazione. Tra l'altro la società biancoceleste, in caso di cessione di Tavares, dovrà versare il 40% della cifra del trasferimento all'Arsenal.

