Napoli | Tegola Lukaku, arriva l'esito dell'infortunio: i tempi di recupero
Il Napoli perde Romelu Lukaku per almeno 3 mesi a causa dell'infortunio muscolare subito nell'ultima amichevole contro l'Olympiacos. Ma i tempi di recupero dell'attaccante, riporta FanPage.it, potrebbero essere anche più lunghi se, invece di una terapia conservativa, si opterà per l'intervento chirurgico per guarire la lesione. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club:
"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.