Atromitos, Vokolos sulla Lazio: "Abbiamo dato tutto. Nel finale..."

Si è chiusa con una vittoria l'ultima amichevole estiva della Lazio. A Rieti i biancocelesti hanno battuto l'Atromitos grazie ai gol di Noslin e Pedro, entrambi nel secondo tempo. A fine partita, poi, ai microfoni ufficiali del club, il tecnico dei greci Leonidas Vokolos ha commentato la prestazione dei suoi. Ecco le sue dichiarazioni: "È stata un'amichevole molto competitiva. Giocavamo contro una squadra più quadrata e molto forte. Penso però che per 60-70 minuti siamo andati bene. Principalmente in difesa, ma anche in alcune fasi d'attacco, saremmo potuti essere più intraprendenti. E poi negli ultimi minuti avremmo dovuto fare di più. I ragazzi hanno dato davvero tutto, molti non potevano nemmeno giocare tantissimo".

