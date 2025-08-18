WOMEN | Lazio, Simonetti: "Non siamo più una sorpresa. Quest'anno vogliamo..."

A una settimana dall'esordio della Lazio Women nella Serie A Women's Cup, in occasione dell'ultima amichevole con la Fiorentina, Flaminia Simonetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni presenti in zona mista facendo un punto sulle condizioni del gruppo e soffermandosi anche su alcuni dei nuovi acquisti. Queste le parole della centrocampista: “È stato un test positivo proprio prima dell’inizio della Women’s Cup, avevamo bisogno di mettere minuti nelle gambe. Ci sono stati molti nuovi acquisti e avevamo bisogno di provare e di vedere a che punto fossimo. Abbiamo lavorato da un mese, ci sarà ancora da lavorare ma partire già da una buona base ci ha reso tutto più facile”.

“Fiorentina? Loro sicuramente essendo sotto di un gol hanno spinto di più, noi abbiamo avuto un momento di confusione. Abbiamo anche cambiato modulo, però era semplicemente il prodotto del lavoro che stiamo facendo. Ci sta, dobbiamo lavorare ancora tanto perché la strada è ancora lunga”.

“Se lo scorso anno eravamo una sorpresa, ora siamo una conferma. Sarà un campionato impegnativo e vogliamo confermare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Vogliamo arrivare ai vertici. Formula del campionato? Non ci abbiamo pensato, vogliamo fare punti e vedremo partita dopo partita come arriviamo”.

“Martin e Vernis? Sono ragazze molto brave. Il mister è pretenzioso e loro sanno che devono avere pazienza e devono lavorare ogni giorno per entrare nei nostri metodi di gioco. Si stanno applicando molto, non è facile. Le stiamo aiutando molto. Dove il mister ci mette cerchiamo sempre di dare il massimo, vedremo”.

