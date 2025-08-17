Lazio, i risultati nelle amichevoli: il bilancio dopo l'Atromitos
La Lazio vince anche l'ultimo test contro l'Atromitos, grazie alle reti di Noslin e Pedro che chiudono i 90' sul 2-0. I biancocelesti ora, dopo aver concluso la loro pre-season, si lanciano verso la prima di campionato contro il Como, in programma il 24 agosto alle 18.30 presso lo Stadio Sinigaglia di Como. Di seguito il bilancio dei risultati nelle amichevoli.
Lazio 3-0 Lazio Primavera;
Lazio 1-0 Avellino;
Fenerbahce 1-0 Lazio;
Galatasaray 2-2 Lazio;
Burnley 0-1 Lazio;
Lazio - Atromitos 2-0.
