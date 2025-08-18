Lazio, Castellanos davanti a un bivio: il posto non è più assicurato

RASSEGNA STAMPA - La domanda da fare oggi a Castellanos sarebbe: cosa vuoi fare da grande? Il Taty si trova davanti al punto di svolta della sua carriera. Da una parte ha una strada che può portarlo a trovare la via del gol con maggiore frequenza e convinzione, senza diventare mai un bomber. Dall'altra quella che lo conferma così com'è: un regista offensivo, dotato di grande tecnica, ma con una scarsa confidenza della rete. Quella che serve a Sarri e alla Lazio più di ogni altra cosa è la prima delle due versioni, motivo per cui dal classe 1998 si aspetta decisamente di più di quanto visto nelle scorse stagioni e soprattutto durante la preseason.

SERVONO I GOL - Sono pochi i gesti tecnici da ricordare di Castellanos, su tutti la giocata decisiva per il gol di Zaccagni contro il Fenerbahce. Bella, intelligente e anche molto coraggiosa, ma rischia di rivelarsi una mosca bianca. Il Taty segna solo contro l'Avellino, quando ingiustamente gli viene annullato il gol: poi non è mai più pericoloso in area di rigore avversaria. Sicuramente l'assenza di qualità a centrocampo presuppone che ci siano meno verticalizzazioni o, comunque, che non ci siano giocatori inclini a leggere bene i suoi movimenti, ma le giustificazioni reggono solo fino a un certo punto.

A RISCHIO IL POSTO? - Sarri si aspetta di più da Castellanos. Il Taty deve far breccia nel cuore del Comandante e sicuramente le scene viste contro l'Atromitos non l'hanno aiutato in questo senso. Troppo nervoso, spesso cade in provocazioni e questo rischia di essere un altro punto debole del centravanti argentino. Motivo per cui, questa settimana dovrà guardarsi intorno. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il suo posto non è assicurato e oggi nelle gerarchie è davanti a Dia anche per una questione di forma fisica e atletica, dopo lo stop del senegalese durante il ritiro. La settimana che inizia oggi e la partita contro il Como potrebbero già essere decisive per la sua titolarità. Tutto è in mano sua: se vuole continuare a essere l'attaccante titolare, allora dovrà migliorare in zona gol e regolare certi comportamenti.

