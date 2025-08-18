Lazio, Sarri attende Belahyane e Vecino. Mentre Patric e Isaksen...

RASSEGNA STAMPA - La conta degli infortunati. Sarri aspetta gli indisponibili, nelle ultime amichevoli ne ha avuti diversi. Con l'inizio del campionato spera di recuperare tutti il prima possibile, anche a partire dalla prima giornata contro il Como. Per Belahyane e Vecino, per esempio, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il rientro in gruppo pare essere dietro l'angolo.

I due si sono allenati ieri sul campo di Formello, potrebbero tornare a lavorare con la squadra direttamente martedì pomeriggio (alla ripresa dopo il giorno di riposo) o nella doppia seduta di mercoledì. Prima del Burnley si erano fermati entrambi per alcuni fastidi fisici, all'esordio in Serie A potrebbero partire dalla panchina.

Da valutare, poi, ci sono le condizioni di Isaksen, che sta proseguendo il suo programma di recupero dopo essere guarito dalla mononucleosi. Il danese punta a rientrare tra i convocati per la gara contro il Verona, o al massimo dopo la sosta (contro il Sassuolo), quando si rivedrà anche Patric, che ha rimediato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Diverso, infine, il discorso di Gigot, che aspetta novità dal mercato per lasciare la Lazio.

