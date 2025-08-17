Como - Lazio, le probabili formazioni: Sarri prepara il debutto in Serie A

Riparte la Serie A. Ecco il ritorno ufficiale di Sarri sulla panchina della Lazio: l'avversario è il Como di Cesc Fabregas, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol. A livello di scelte di formazione il primo grande dubbio è subito in porta, con Provedel che parte in leggero vantaggio su Mandas. Durante il precampionato si sono alternati continuamente tra i pali. In difesa non ci saranno Romagnoli (squalificato per due giornate), Patric (out per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra) e Gigot (fermo da tempo per lombosciatalgia): la coppia centrale sarà quindi composta da Gila e Provstgaard. Come terzini, Nuno Tavares parte più avanti di Pellegrini a sinistra, così come Lazzari su Marusic e Hysaj. A centrocampo dovrebbero rivedersi Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, con Cataldi inizialmente in panchina. Si aspetta poi il recupero di Belahyane e Vecino, che hanno saltato le ultime due amichevoli per problemi fisici. Un solo ballottaggio invece in attacco: è corsa a due tra Castellanos e Dia per guidare il tridente. Potrebbe spuntarla il Taty, con Cancellieri a destra e Zaccagni a sinistra. Non ci sarà Isaksen, in ripresa dopo essere guarito dalla mononucleosi.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Moreno; Da Cunha, Roberto, Paz; Diao, Douvikas, Rodriguez. All.: Fabregas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

