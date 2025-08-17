Zalewski all'Atalanta, Varriale avvisa: "Sarebbe l'ennesima figuraccia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a far discutere la grandissima plusvalenza che l'Inter realizzerebbe a due mesi dal riscatto di Nicola Zalewski. Il terzino polacco, riscattato dalla Roma per 6.5 milioni, sta per essere ceduto all'Atalanta per una cifra di circa 16-17 milioni di euro. Grazie a quest'incasso, l'Inter potrebbe riallacciare i rapporti con l'Atalanta per la trattativa Lookman, che al momento sembra essere congelata.

Il giornalista Enrico Varriale, attraverso il proprio account X, commenta così la situazione: "Se Zalewski dovesse andare all'Atalanta per 16 milioni, l'Inter che l'ha riscattato pochi mesi fa per 6, farebbe un affarone. Ma se tra qualche giorno magicamente si sbloccase l'affare Lookman tra i due club sarebbe l'ennesima figuraccia per il calcio italiano".

Le ultime su Zalewski-Atalanta

L'Inter ha praticamente trovato l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Nicola Zalewski a circa 17 milioni di euro. Una trattativa molto ben indirizzata, che permetterà alla Dea di rinforzarsi con un jolly offensivo, che può giocare anche sull'esterno sinistro e offrire un'alternativa credibile a Zappacosta. Tutto fatto o quasi anche con il calciatore, che troverà più continuità a Bergamo rispetto a quella che avrebbe avuto a Milano. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'ex Roma dovrebbe firmare un contratto di 5 anni, dunque fino al 2030. Difficile che possa svolgere le visite mediche già nella giornata di domani, molto più probabile invece martedì. Marotta aveva deciso insieme alla società di riscattarlo soltanto due mesi fa per 6,5 milioni di euro e ha dunque garantito una plusvalenza di 10,5 milioni al club.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.