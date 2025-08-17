Lazio, classifica marcatori precampionato: comandano Pedro e Cancellieri
La Lazio vince 2-0 contro l'Atromitos nell'ultima amichevole di questa pre season. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, il pareggio contro il Galatasaray e il successo in terra inglese contro il Burnley i biancocelesti hanno vinto nuovamente nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato contro il Como, in programma il prossimo domenica 24 agosto. Di seguito la classifica marcatori provvisoria di questo precampionato.
2 gol: Cancellieri, Pedro
1 gol: Noslin, Basic, Guendouzi, Zaccagni.
AMICHEVOLI DISPUTATE
Lazio - Lazio Primavera 3-0
Lazio - Avellino 1-0
Fenerbahce - Lazio 1-0
Galatasaray - Lazio 2-2
Burnley - Lazio 0-1
Lazio - Atromitos 2-0
