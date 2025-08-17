Ex Lazio | Follia di Muriqi: colpisce in faccia l'avversario con un calcio! - VIDEO
Inizia in modo drammatico la stagione di Vedat Muriqi. L'attaccante del Maiorca, sceso in campo da titolare contro il Barcellona, non solo ha perso 3-0 ma ora rischia anche di incappare in una lunga squalifica. Nella prima frazione, con la sua squadra già in dieci uomini per il doppio giallo di Morlanes e sotto di due reti, l'attaccante kossovaro si è reso protagonista, infatti, di un intervento a gamba alta in netto ritardo, che lo ha portato a colpire al volto con lo scarpino il portiere blaugrana Joan Garcia. Un'entrata che ovviamente gli è costata il cartellino rosso e con la quale ha rischiato di causare serie conseguenze alla salute dell'estremo difensore del Barça, nonostante si sia trattato di un fallo totalmente involontario, seppur evitabile e ingenuo.