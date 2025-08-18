Lazio, Noslin a caccia di riscatto: sta mettendo in difficoltà Sarri

RASSEGNA STAMPA - Un gol per cercare di lasciare il segno. Tijjani Noslin contro l'Atromitos è subentrato nel finale di secondo tempo e con un gran bel colpo di testa ha portato in vantaggio la Lazio, sbloccando una partita in cui la squadra di Sarri stava facendo molta difficoltà a trovare la rete. Un gol importante per l'esterno olandese, che ritrova fiducia e conferma le buone risposte date durante la preseason, ma che ovviamente ora deve trovare continuità anche nel corso delle prime uscite di campionato. Entro il 1° settembre Sarri dovrà decidere chi escludere dalla lista, chi lasciar partire e su chi puntare nel corso della stagione.

I TAGLI DALLA LISTA - Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, per il momento uno dei tagli sarebbe già stato deciso. Samuel Gigot è ormai fuori dal progetto, inserito nella lista di mercato ed è destinato a lasciare la Lazio quest'estate. Servirà almeno un altro nome e se fino a qualche giorno fa quello di Noslin sembrava uno degli indiziati numero uno per lasciare la Capitale, oggi le cose potrebbero essere cambiate. Il classe 1999 ha sfruttato le sue occasioni, nonostante il minutaggio ridotto rispetto ai compagni. Si è mosso come esterno, ma anche come centravanti. La duttilità che lo contraddistingue potrebbe giocare in suo favore, con questo le buone prestazioni messe in mostra.

BASIC O NOSLIN - Sarri riflette, guarda alla rosa e approfitterà dei prossimi giorni prima di prendere una decisione definitiva. Oggi il ballottaggio sarebbe tra Noslin e Basic, con il mercato che potrebbe indirizzare verso l'una o l'altra scelta. Entrambi potrebbero far comodo per quando ci sarà la Coppa d'Africa. Il primo per sostituire Dia, il secondo per prendere il posto di Dele-Bashiru. Al contrario di Noslin, però, le prove di Basic in estate non hanno convinto più di tanto l'allenatore. La partita di Como, in questo senso, potrebbe già essere d'aiuto. Entrambi partiranno per il Sinigaglia, nessuno dei due - a meno di sorprese - sarà titolare, chissà però se una scelta a partita in corso possa già darci un indizio sulla scelta finale di Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.