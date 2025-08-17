Lazio, senti Pulga: "La vedo in difficoltà come l'Atalanta. Mentre il Como..."
17.08.2025 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ivo Pulga presenta il prossimo campionato di Serie A. L'ex tecnico, ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha espresso il suo pensiero su alcune delle big del campionato, soffermandosi in particolare sulla corsa all'Europa. Di mezzo c'è anche la nuova Lazio di Sarri, al ritorno sulla panchina biancoceleste. Queste le sue parole in merito: "Napoli, Inter e Juve le vedo favorite, anche se il Napoli quest'anno avrà anche la Champions. Il Milan lo metterei come quarta forza. Nella corsa all'Europa vedo bene la Roma, se riesce a immagazzinare i principi di Gasperini, Milan e Fiorentina, mentre vedo in difficoltà per motivi diversi l'Atalanta e la Lazio. Il Como può lottare per un posto UEFA".