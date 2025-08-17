Ex Lazio | Castrovilli cerca squadra: può finire in Serie B. I dettagli
Aspetta da svincolato una nuova esperienza da cui ripartire, Gaetano Castrovilli. Come l'estate scorsa, quando aveva terminato il suo contratto con la Fiorentina, anche quest'anno l'ex centrocampista della Lazio cerca squadra. Dopo qualche interesse dalla Serie A, ora può finire a giocare in B: secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, infatti, si fa sempre più largo l'ipotesi di un suo ritorno al Bari, dove ha giocato tra il 2015 e il 2017.
