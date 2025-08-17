PRIMAVERA | Lazio, Pinelli ko all'esordio: operato al setto nasale - FOTO
Esordio di stagione amaro per Pietro Pinelli, che nella gara valida per la prima giornata del campionato di Primavera 1 tra Lazio e Genoa, vinta per 1-2 dai rossoblù, ha riportato la frattura composta del setto nasale a seguito di uno scontro di gioco. Nella giornata di oggi, il centrocampista classe 2006 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema a Villa Mafalda, eseguito dal Dott. Giovanni Mancini.
