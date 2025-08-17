Lazio, Provstgaard non vede l'ora: "Pronti per la nuova stagione!' - FOTO
Chiuso il giro di amichevoli. La Lazio si avvicina al debutto in Serie A, che sarà in casa del Como. Dal primo minuto, con ogni probabilità, giocherà Oliver Provstgaard. Con la squalifica di due giornate di Romagni, il centrale è il candidato principale per giocare dall'inizio in difesa di fianco a Gila, viste anche le assenze di Patric e Gigot per infortunio. Su Instagram proprio il danese ha caricato l'ambiente per l'esordio di domenica: "Pronti per la nuova stagione. Avanti Lazio!", ha scritto. Di seguito il post.
