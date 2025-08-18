FORMELLO - Lazio, riposo e poi si riparte: il programma verso Como

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Adesso si fa sul serio. Archiviata anche l'ultima amichevole contro l'Atromitos, la Lazio entra nella settimana di preparazione all'esordio in Serie A contro il Como (domenica 24 agosto, ore 18:30). Gli allenamenti nel centro sportivo riprenderanno martedì pomeriggio: per domani Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra.

Il tecnico sicuramente non potrà contare su Patric, fuori per una lesione al retto femorale della coscia sinistra, Isaksen, in ripresa dopo essere guarito dalla mononucleosi, e Gigot, da tempo indisponibile per problemi alla schiena. Sono da monitorare, invece, le condizioni di Belahyane e Vecino, che hanno saltato i due test estivi finali per alcuni fastidi fisici. Salvo sorprese dovrebbero tornare entrambi tra i convocati.

I grandi dubbi di formazione per il debutto in campionato riguardano soprattutto il portiere, con il ballottaggio tra Provedel e Mandas, e il centravanti, con la staffetta tra Castellanos e Dia. Praticamente sicuri del posto, invece, Gila e Provstgaard al centro della difesa, vista la squalifica di due giornate di Romagnoli. Si candidano poi per giocare dal primo minuto Nuno Tavares e Lazzari (più di Marusic) come terzini; Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru a centrocampo, con Cataldi più staccato; e Cancellieri e Zaccagni in attacco.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 17/08