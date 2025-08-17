Del Piero e la dedica alla moglie per il compleanno: "Come c***o hai fatto?"
Cinquant'anni per Sonia Amoruso, moglie di Alessandro Del Piero. L'ex bandiera della Juventus, per l'occasione, ha scritto una dedica su Instagram alla sua dolce metà per il suo compleanno... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > DEL PIERO MOGLIE <
