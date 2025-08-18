Coppa Italia | Ai sedicesimi sarà Milan - Lecce: la Lazio aspetta la sua avversaria
Il Milan ha superato il Bari ai trentaduesimi di Coppa Italia. Decisivi i gol di Leao e Pulisic, che hanno chiuso la partita. Nel prossimo turno, in programma il 24 settembre, i rossoneri di Allegri affronteranno il Lecce (che ha battuto la Juve Stabia). La vincitrice della sfida giocherà contro la Lazio all'Olimpico agli ottavi di finale, fissati a dicembre.
