Calciomercato | Como, il sogno in difesa è Laporte. E contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - A Como si attende un altro colpo dal mercato. Dopo i tanti acquisti in attacco, Fabregas aspetta un nuovo giocatore in difesa per riequilibrare la squadra. A pochi giorni dall'inizio del campionato e dalla fine delle trattative, il tecnico spagnolo ha bisogno di un centrale esperto e affidabile.

Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore ha preso piede la pista che porta ad Aymeric Laporte. L'ex Manchester City vuole rescindere il suo contratto con l’Al Nassr e tornare a giocare in Europa: su di lui, oltre al Como, c'è anche l'Athletic Bilbao. È una corsa contro il tempo quella dei lariani, visto che l'esordio contro la Lazio si avvicina. Oltre al difensore, tra l'altro, Fabregas è in attesa anche di un nuovo portiere.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.