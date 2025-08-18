Lazio, è un 'nuovo' Nuno Tavares: la crescita con Sarri è impressionante

RASSEGNA STAMPA - Difesa rivoluzionata, e non solo per la crescita dei centrali. Il lavoro di Sarri si è concentrato su tutto il blocco: i movimenti di reparto sono fondamentali nel suo stile di gioco. Molto passa anche dai terzini, su cui il tecnico si è concentrato in modo particolare. Su tutti, ha imparato a conoscere Nuno Tavares, tra i 'nuovi' della sua rosa.

Durante tutta la preparazione estiva il portoghese ha mostrato segnali incoraggianti. Si è messo subito a disposizione del tecnico, ascoltando le sue richieste e perfezionando il suo modo di giocare, come riportato da Il Corriere dello Sport. Nelle amichevoli ha stupito per spinta continua e disponibilità a lavorare in fase difensiva, trovando un equilibrio che era mancato lo scorso anno.

Con lui, tutta la linea sembra essere più reattiva e meno debole sugli esterni. Senza dimenticare anche la fase offensiva: a Rieti, contro l'Atromitos, il gol di Noslin che ha sbloccato la partita è arrivato da un cross perfetto di Marusic dalla destra. Segno che anche sulle fasce la Lazio è sulla strada giusta.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.