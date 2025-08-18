Calciomercato Roma, brusco stop per Sancho: il giocatore non accetta l'offerta

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Brusco stop nella trattativa tra la Roma e Jadon Sancho: l'inglese non ha accettato la proposta contrattuale della Roma e non è in conversazione neanche con il Besiktas. Tutto questo a dispetto dell'accordo tra club, con il Manchester United che aveva accettato i 20 milioni di offerta dei giallorossi per il trasferimento dell'ex Borussia Dortmund e Chelsea, stando a quanto scrive oggi Fabrizio Romano.

Uno stop sicuramente inatteso per la dirigenza giallorossa, che continua a lavorare per arrivare a Bailey dell’Aston Villa ma che di certo dovrà andare a caccia di un altro rinforzo per l'attacco.

Anche l'agente di Sancho ha informato il club della decisione di non accettare la proposta. Sancho vuole valutare le proposte di altri club e la Roma valuterà ora altre opzioni. Il Manchester United spera in proposte simili, intorno ai 20 milioni di sterline, simili a quella che erano pronti ad accettare.

