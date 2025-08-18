Lazio, i terzini non solo al sicuro: ecco chi potrebbe essere escluso
RASSEGNA STAMPA - La Lazio in rosa conta cinque terzini. Tre a destra e due a sinistra, con Marusic e Hysaj che all'occorrenza possono adattarsi anche sulla corsia opposta. Un reparto colmo di nomi che, però, potrebbe pagare la necessità del tecnico di escludere due calciatori dalla lista. Uno, a meno di grandi sorprese, dovrebbe essere Samuel Gigot, ormai fuori da tutto.
I TERZINI A RISCHIO - L'altro, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, potrebbe essere scelto proprio dal reparto arretrato laterale. Marusic e Nuno Tavares sono considerati gli intoccabili di Maurizio Sarri, motivo per cui la scelta potrebbe avvenire tra Hysaj, Pellegrini e Lazzari. Quest'ultimo rischia di essere l'indiziato numero uno, nonostante i primi due siano quelli con lo stipendio più elevato.
