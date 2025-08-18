Lazio, il bilancio della pre-season della Media Company: tutti i dati
"Con la gara disputata ieri sera a Rieti si è conclusa la pre–season della S.S. Lazio.
Oltre 6.000 spettatori hanno seguito l’incontro dagli spalti e circa 54.000 utenti si sono collegati attraverso la Media Company biancoceleste, portando il totale a oltre 300.000 connessioni durante l’intero periodo di preparazione trasmettendo oltre 100 ore di live in 30 giorni.
Un bilancio positivo che conferma la solidità del percorso intrapreso: valorizzazione dei dati, crescita dell’ecosistema digitale e sviluppo dell’advertising rappresentano la strada giusta, sulla quale continueremo a investire già da domani.
Nel solo fine settimana la Media Company ha trasmesso gratuitamente contenuti esclusivi:
• l’esordio della Primavera,
• l’amichevole della Prima Squadra,
• e questa sera, alle ore 21, l’ultima amichevole della Lazio Women contro la Fiorentina.
Parallelamente, è proseguita la crescita delle piattaforme digitali del Club:
• gli utenti registrati su sito e app ufficiali sono aumentati del +32%;
• Instagram ha registrato un incremento del +22% negli account raggiunti, +24% nelle visualizzazioni da non follower e +12% nelle visualizzazioni da follower;
• Facebook ha segnato un +60% di visualizzazioni nette (da 5,3 mln a 8,4 mln), +67% di interaction e +91% di follower;
• X ha registrato un +3,4% nel tasso di interazione e un +27% nelle condivisioni.
Uno sforzo produttivo da vero e proprio broadcaster, che testimonia la volontà del Club di offrire contenuti esclusivi e gratuiti di alta qualità, rafforzando il legame con i tifosi e proiettando la S.S. Lazio in una dimensione mediatica innovativa.
La stella polare resta la diffusione e la valorizzazione del brand Lazio, in Italia e nel mondo".
Pubblicato il 17/08